Буря валить дерева, море виходить з берегів, у Саках затопило трасу: що коїться в Криму
На території тимчасово окупованого півострова високий рівень небезпеки через погодні умови. Аналітики раніше попереджали про потужний шторм та 8-метрові хвилі.
О другій половині дня 26 листопада у багатьох населених пунктах Криму розпочалася надзвичайна негода.
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У Севастополі вирує штормовий вітер
Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм. Відповідно до прогнозів, у місті може випасти 30 міліметрів опадів і більше у той час, як місячна норма становить 26 міліметрів.
Ближче до 21:00 на Південному березі Криму висота хвиль може сягнути 8 метрів: відео соцмережі
Громадський транспорт не може повноцінно функціонувати через повалені дерева.
У місті вітер викорчовує дерева / Фото соцмережі
Вітер здирає облицюваня з будинків. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здригається і "готується" впасти на голови випадкових перехожих.
Що коїть непогода у Севастополі: відео соцмережі
Море і річки виходять з берегів
Не кращі справи й в інших містах. Так, у Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі виходить з берегів, буря валить гілки дерев.
Який мають вигляд вулиці кримських міст / Фото соцмережі
В Євпаторії море теж вийшло з берегів. В'їзд у місто з боку Сак затопило.
Як виглядає траса Євпаторія – Саки: відео соцмережі
У мережі з'явилося відео, на якому автобус у буквальному сенсі пливе вулицею.
В Євпаторії дороги перетворилися на море: відео соцмережіЗверніть увагу! В Україні очікується подальше погіршення погодних умов. Наразі сніг, хурделиця, ожеледиця та потужні пориви вітру охопили регіони півдня та центру. Увечері 26 листопада негода фіксуватиметься у більшості областей. На Одещині випала велика кількість снігу та розігрався буревій. На трасах М-15 Одеса – Рені перекрили рух транспорту. Там перекинулася вантажівка з зерном, а також на підйомі застрягли автомобілі.