Потужна негода у Львові: чи припиняться сильні дощі та грози 11 липня

Уночі 10 липня на Львівщині пройшов надзвичайний дощ. У Львові зафіксували рекордну кількість опадів. Синоптики спрогнозували, чи будуть зливи й 11 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Негода у Львові

У п'ятницю, 11 липня, на Львівщині часом будуть дощі, місцями грози та град. Втім, надзвичайних опадів синоптики поки не прогнозують. Вітер буде південно-західний, 9 – 14 метрів на секунду, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що буде доволі прохолодно. Вночі лише +8 – +13 градусів, удень +16 – +21. У Львові вночі +10 – +12, удень +18 – +20 градусів.

Раніше синоптики попереджали, що по території області до кінця доби 10 липня збережуться сильні тривалі дощі, подекуди надзвичайні. У самому Львові – надзвичайний тривалий дощ.

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Цікаво! У Львові за 12 годин випало 110,2 міліметра опадів. Це становить 115% від місячної норми. У центрі з гідрометеорології наголосили, що така кількість опадів зафіксована вперше за весь багаторічний період спостережень.