Аномальний дощ на Львівщині: у ДСНС показали, як рятували людей

Львівщина опинилася в епіцентрі негоди. Після рясних злив із берегів вийшли річки, а десятки населених пунктів постраждали від підтоплень. Рятувальники вже провели понад пів сотні виїздів для ліквідації наслідків стихії.

Сильні опади, що накрили регіон, спричинили вихід з берегів річок Щирка та Зубра у Львівському районі. Вода підтопила території одразу 11 територіальних громад області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

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Підтоплено Львів та громади області

За оперативними даними станом на 08:00 11 липня, рятувальники Львівщини здійснили вже 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Загалом відкачали 9 639 кубометрів води.

Відомо також, що зі затоплених будинків евакуювали 8 осіб, серед яких – п'ятеро дітей. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Львівщині / Головне управління ДСНС України у Львівській області

Окрема загроза з'явилася біля Львова, де через інтенсивну зливу вийшла з берегів річка Зубра. Під загрозою підтоплення опинилися Франківський, Сихівський та Залізничний райони міста.

Влада закликала людей перенести речі з підвалів, відкотити автомобілі з підземних паркінгів і уникати поїздок без нагальної потреби.