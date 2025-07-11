Масштаби повені на Львівщині показали з висоти: кадри з дрона

Річки Щирка та Зубра на Львівщині вийшли з берегів, спричинивши масштабне підтоплення у регіоні. Повінь зачепила 11 територіальних громад області. У мережі опублікували відео стихії, зняте з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

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Річки вийшли з берегів

Негода вдарила по Львівщині особливо сильно у Львівському районі, де з берегів вийшли річки Щирка та Зубра. Це спровокувало масштабне підтоплення у низці населених пунктів та міських кварталів.

Окрім Львова, зафіксували затоплення одразу 11 територіальних громад. Йдеться про Кам'янка-Бузьку, Глинянську, Давидівську, Зимноводівську, Оброшинську, Пустомитівську, Бродівську, Червоноградську, Сокільницьку, Солонківську та Щирецьку громади.

У мережі опублікували відео повені, відзняте з дрона. На кадрах видно затоплені вулиці, двори та дороги. Вода подекуди сягає рівня автомобільних вікон.

Наслідки негоди та евакуації людей на Львівщині / Головне управління ДСНС України у Львівській області

Станом на 08:00 11 липня львівські рятувальники здійснили 56 виїздів, відкачавши понад 9,6 тисячі кубів води. До ліквідації наслідків залучені 179 рятувальників та 49 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, із затоплених будинків евакуювали 8 осіб, серед яких – п'ятеро дітей. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Влада закликала людей перенести речі з підвалів, відкотити автомобілі з підземних паркінгів і уникати поїздок без нагальної потреби.