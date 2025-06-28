У Львові через негоду оголосили І рівень небезпеки

У Львові 28 червня, очікується негода. Буде сильний вітер, а вночі – грози.

Через це у Львівській області та у Львові вводять І рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр гідрометеорології.

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У Львові прогнозують негоду

У Львові та Львівській області 28 червня вводять І рівень небезпечності (жовтий). Усе через негоду.

Прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, а вночі – грози.

Нагадуємо, дощі 28 червня прогнозують загалом по всій Україні. На сході та південному сході країни місцями очікуються значні дощі, град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Водночас вночі у східних, вдень у західних областях погода буде без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +19 – +24 градусів тепла, на півдні та сході країни – до +28 градусів тепла.