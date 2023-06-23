Ніби кадри з фільму про апокаліпсис: Львів накрила потужна гроза

На Львівщину суне негода. Чорне небо накрило місто та область, а синоптики попереджають про грозу.

Синоптики попереджають, що гроза суне на західні регіони України. Яка ситуація з погодою у Львові – інформує 24 Канал.

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Гроза суне на Львівщину

Львів увечері 23 червня накрила негода – у місті та області потужна злива. Також попереджають про грозу та можливий град.

Негода накриває Львівщину – більше фото у галереї

Мер міста Андрій Садовий закликав львів'ян триматися якомога далі від дерев.

У Львові дуже потужна злива та буревій. Будь ласка, тримайтесь якомога далі від дерев,

– наголосив Садовий.

Чорне небо над Львівщиною – моторошні кадри

У мережі вже повідомляють про падіння дерев. До слова, на дорозі Пустомити – Щирець зірвало дерево, яке частково перекрило дорогу. Місцями вода навіть почала заходити у будівлі.

Дерево впало на дорогу: дивіться відео

Злива у Львові: дивіться відео

Небо над містом почорніло буквально за кілька хвилин. Моторошні кадри із соцмереж нагадують ніби фільм про апокаліпсис.

Чорне небо над Львовом: дивіться відео

Деякі вулиці міста вже підтопило унаслідок потужної зливи. Транспортним засобам доводиться майже пливти дорогами.

Затоплені вулиці Львівщини: дивіться відео

Окрім того, у мережі повідомляють, що унаслідок негоди львів'ян можуть очікувати аварійні відключення електроенергії.

Укргідрометцентр попередив, що негода у Львові та на Волині триватиме у другій половині дня 23 червня та протягом дня 24 червня. Окрім злив та грози, можливий також град і шквальний вітер до 15 – 20 метрів на секунду. Через це на Заході оголошено І рівень небезпеки.

Град на околицях Львова: дивіться відео

Негода накрила й Івано-Франківськ

Потужна гроза накрила західні регіони. В Івано-Франківську також почалася негода – у місті почалася злива, а блискавки й грім нажахали містян.

Моторошне небо в Івано-Франківську / Фото із соцмереж

Потужна гроза на Заході: дивіться відео

На Львівщині проблеми зі світлом через негоду

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через негоду сталися аварійні відключення електроенергії. Зокрема, через аварійне спрацювання систем захисту та пошкодження ліній електропередач без електропостачання у Львівській області залишилися 269 населених пунктів. З них 158 – повністю та 111 частково. Відключення зачепили понад 52 тисячі абонентів.

Це наслідки грози, яка пройшла нашою областю сьогодні. 68 бригад Львівобленерго (292 людини та 102 одиниці техніки) вже працюють над відновленням живлення,

– заявив Козицький.

Інформація про масштабні підтоплення наразі не надходила. Проте Козицький повідомляє, що є декілька звернень до ДСНС про часткові підтоплення приватних домогосподарств, зокрема – у Жидачеві та Новояворівську.