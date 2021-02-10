У Росії вітер зриває дахи будинків та зносить з ніг людей: шокуючі фото, відео

У російському Магадані вирує негода, вітер подекуди сягає 33 метрів на секунду. Через це у місті оголосили режим надзвичайної ситуації.
Джерело:Интерфакс
Сильний вітер буквально зриває дахи будинків, таких випадків вже щонайменше 46. Відповідні відео місцеві мешканці публікують у соцмережах.
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Зазнали руйнувань не тільки житлові, а й адміністративні будівлі, крім цього – банки, школи, дитячі садки. На одній з вулиць вітер повалив на припарковані поруч авто будівельні матеріали з даху.
На відео, які з'являються у мережі, видно шокуючі наслідки циклону. Вітер розносить сміття та фактично зносить з ніг пішоходів, їм доводиться триматися за стовпи та паркани, аби встояти на місці.
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Зауважимо, що за прогнозами синоптиків, найближчими днями покращення погоди у Магадані очікувати не варто. Навпаки, швидкість вітру зростатиме та може сягати навіть 38 метрів на секунду.
Ураганний вітер наробив лиха в Магадані / Фото з соцмереж
Негода вирує скрізь
- Напередодні негода накрила і Європу. Найбільше це відчули, зокрема, у Німеччині, Нідерландах та на сході Великої Британії. На дорогах утворився справжній хаос.
- Україна також бореться з наслідками погіршення погоди. У більшості регіонів хуртовини та ожеледь. Рух ускладнений, рятувальники дістають авто зі снігових заметів.