Повалені дерева і затоплені бази відпочинку: у Маріуполі та Кирилівці вирує негода

Негода продовжує завдавати лиха жителям південних та східних областей. У ніч на 17 червня потужні дощі пройшли у Маріуполі, що призвело підтоплень будинків, повалення дерев та знеструмлення вулиць. Крім того, опади затопили бази відпочинку у курортних містах Запоріжжя.

Попри підвищення температури повітря в Україні та сонячну погоду у більшості областей, Південь продовжує страждати від негоди.

Читайте також Черпали воду з даху супутниковою тарілкою: курйозне відео з Дніпра

Наслідки проливних дощів у Маріуполі

Видання MRPL.CITY повідомляє, що зливи, грози та град, які накрили Маріуполь у ніч на 17 червня, знову призвели до численних підтоплень житлових будинків та квартир.

На вулицях міста утворилися великі "озера", в яких буквально тонули автомобілі. Крім того, сильні пориви вітру повалили дерева та порвали дроти. Внаслідок аварійних ситуацій у всіх районах міста відбулися відключення електроенергії.

Місцеві жителі повідомляють, що бульвар Хмельницького 2, тепер має власне "озеро". Вода там є у квартирах та під'їздах. За лічені години дощовою водою затопило площу Кірова і дорогу під мостом біля "Літака".



Сильний вітер повалив у місті дерева / Фото MRPL.CITY

Наслідки негоди в Маріуполі: дивіться відео

У маріупольському під'їзді горіла щитова: дивіться відео

Ситуація у містах Запоріжжя

У Державній службі з надзвичайних ситуацій проінформували про наслідки погіршення погоди у Запорізькій області. Через сильні дощі 17 червня на території всієї області піднявся рівень води, а на узбережжі Азовського моря через пориви вітру до 24 метрів за секунду та висоту хвиль 13 – 15 дециметрів утворилася нагінна хвиля на берег.

У Приморську негода "заблокувала" на базі відпочинку "Автотурист" 3 дорослих та 5 дітей віком від 9 до 14 років. Рятувальники переправили їх на базу, розташовану поряд.

Також співробітники ДСНС витягли мікроавтобус Volkswagen Crafter, який застряг за селищем Степок на бездоріжжі. У ньому були 3 дорослих та двоє дітей віком 10 та 12 років.

У Бердянську під водою опинився один з пляжів міста. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення двох приватних домоволодінь у містах Оріхів та Гуляйполе. Станом на 15:00 бійці ДСНС за допомогою мотопомп відкачали 350 кубометрів води.

Негода завдала лиха жителям Запоріжжя: дивіться фото ДСНС

Рятувальники борються з негодою на Запоріжжі: дивіться відео

Крім цього, РИА – "Мелитополь" повідомляє, що у Кирилівці вранці пройшла гроза з сильним дощем, а потім почав посилюватися вітер – до 28 метрів за секунду.

Це призвело до шторму в акваторії Азовського моря. Вода поступово поглинає пляжі та вже заливає бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря. Очевидці кажуть, що води вже по щиколотку і вона продовжує прибувати.

Курортну Кирилівку затопило: дивіться відео