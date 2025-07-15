Блекаут та згорілі будинки у Підмосков'ї: потужний шторм накрив регіон

Ввечері у понеділок, 14 липня, Москву та область накрив сильний шторм. Блискавки спричинили серію пожеж, залишивши частину будинків без світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

До слова Москву спалювало аномальне сонце, а потім залила злива з градом

Які наслідки негоди у Москві?

З вечора 14 липня та в ніч проти 15 липня на російську столицю насунувся сильний шторм із блискавками, який спричинив серію пожеж і масштабні перебої з електропостачанням.

Так, у селі Алексіно блискавка влучила в роутер. Там зайнявся приватний будинок, вогонь охопив 150 квадратних метрів. Люди евакуювалися, проте троє котів загинули, ще одна собака зникла.

Мережею почали ширитись відео негоди. На них видно, як у квартирах гасне світло одразу після удару блискавки.

Момент влучання блискавки: дивіться відео

У районі Кунцево блискавка поцілила в житлову двоповерхову будівлю. Там загорілись мансарда та перший поверх. Дим від пожежі було видно здалеку.

У місті Дубна підмосковного регіону блискавка влучила в підстанцію, через що кілька будинків залишились без світла. Ба більше, російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок негоди згоріло щонайменше чотири будинки.

Днями у російській столиці зафіксували рекордну температуру повітря. Проте спека тривала недовго – місто накрив град і буревій.