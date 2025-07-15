Блекаут та згорілі будинки у Підмосков'ї: потужний шторм накрив регіон
- Сильний шторм у Москві та області спричинив серію пожеж і перебої з електропостачанням через блискавки.
- У селах блискавки влучили в будівлі, викликавши пожежі, а в місті Дубна підстанція зазнала удару і залишила будинки без світла.
Ввечері у понеділок, 14 липня, Москву та область накрив сильний шторм. Блискавки спричинили серію пожеж, залишивши частину будинків без світла.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Які наслідки негоди у Москві?
З вечора 14 липня та в ніч проти 15 липня на російську столицю насунувся сильний шторм із блискавками, який спричинив серію пожеж і масштабні перебої з електропостачанням.
Так, у селі Алексіно блискавка влучила в роутер. Там зайнявся приватний будинок, вогонь охопив 150 квадратних метрів. Люди евакуювалися, проте троє котів загинули, ще одна собака зникла.
Мережею почали ширитись відео негоди. На них видно, як у квартирах гасне світло одразу після удару блискавки.
Момент влучання блискавки: дивіться відео
У районі Кунцево блискавка поцілила в житлову двоповерхову будівлю. Там загорілись мансарда та перший поверх. Дим від пожежі було видно здалеку.
У місті Дубна підмосковного регіону блискавка влучила в підстанцію, через що кілька будинків залишились без світла. Ба більше, російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок негоди згоріло щонайменше чотири будинки.
Днями у російській столиці зафіксували рекордну температуру повітря. Проте спека тривала недовго – місто накрив град і буревій.