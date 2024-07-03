Блискає, як на дискотеці, потужний буревій і злива: на Москву обвалився апокаліпсис

Москву 3 липня охопив потужний ураган та злива. Не менш вражає і блискавка у небі над російською столицею.

Нічну Москву буквально охопили різнокольорові погодні розряди. У місті вирує справжній апокаліпсис, під час якого росіянам краще не виходити на вулицю.

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Блискавка, дощ та ураган у Москві

На заміну жаркій погоді, у Москву 3 липня завітав буревій з потужними блискавками. Місцеві вже активно публікують у мережі відео вражаючої негоди, що накрила столицю Росії.

Міські служби повідомляють про сильний дощ, грозу та вітер, є випадки падіння дерев. Електричні розряди у небі вимальовують справжні моторошні картини.

Водночас б'ють блискавки практично безперестанку.

Російські телеграм-канали пишуть, що москвичі щиро цікавляться: "Може, десь на небі йде диско?"

Судячи з відео, деякі вулиці Москви через негоду буквально пустують. Так, місцева влада навіть офіційно попросила утриматися від походів на вулицю. Саме тому росіяни ховаються від негоди вдома, проте знайшлися й сміливці, що протистоять негоді.

Дощ заливає всі вулиці столиці, а вітер підіймає справжні бурі. Жителі Москви зазначають, що буря прийшла у місто буквально за лічені секунди. І справді, на опублікованих у мережі відео можна побачити, як потужна темна стіна суне на російську столицю.

Попри пізній час, російська столиця фактично повністю освічена різнобарвними блискавками.