Вулиці засніжені, на дорогах – колапси: Польщу накрила потужна буря з градом

Польща переживає негоду. Потужні бурі з градом та дощем охопили країну. У ряді міст надзвичайна ситуація, спричинена погіршенням погодніх умов.

У понеділок, 20 травня, почалися сильні опади. У місті Гнєзно, що на території Великопольського воєводства, вулиці перетворилися на річки, а місцева влада зібралася на кризову нараду. Ситуація ускладнюється водою, що викидає кришки каналізаційних люків.

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Сильна негода у Польщі

За повідомленнями ЗМІ, у місті Щецин водні маси підняли кришки стоків, а в Гнєзно град та дощі створили екстремальні умови на дорогах. У місті Коло зливи загрожують затопленням та підтопленням.

Станом на 17:30 (20 травня) ми зафіксували близько 50 інцидентів, пов'язаних з сильним дощем. На щастя, немає постраждалих,

– повідомив представник пожежної служби Томаш Кубіак у Щецині.

У місті Гнєзно одна жінка опинилася у пастці у своєму автомобілі, який був затоплений водою. Завдяки вчасній допомозі свідка, її вдалося врятувати. У цьому регіоні випало стільки граду, що дороги вкрилися білим килимом.

Що відбувається у місті Гнєзно після негоди / Фото Radio Poznań

Низка міст Польщі відчув наслідки негоди, зокрема на території Великопольського воєводства, де інтенсивні опади спричинили транспортний колапс. У місті Замосць вулиці також вкрилися шаром граду, що створило незвичайний пейзаж.

Що робити у разі негоди

Залишайтеся в приміщенні. Під час сильної негоди з дощами, бурями та градом найбезпечніше перебувати вдома або в іншому приміщенні. Уникайте виходу назовні, доки не мине небезпека.

Під час сильної негоди з дощами, бурями та градом найбезпечніше перебувати вдома або в іншому приміщенні. Уникайте виходу назовні, доки не мине небезпека. Слідкуйте за оновленнями. Використовуйте відповідні застосунки, радіо, телебачення або інтернет, щоб отримувати актуальну інформацію про стан негоди та попередження.

Використовуйте відповідні застосунки, радіо, телебачення або інтернет, щоб отримувати актуальну інформацію про стан негоди та попередження. Уникайте контакту з водою. Під час злив і підтоплень уникайте контакту з водою, оскільки вона може бути електрифікована від уражених блискавкою електричних ліній або містити небезпечні речовини.

Під час злив і підтоплень уникайте контакту з водою, оскільки вона може бути електрифікована від уражених блискавкою електричних ліній або містити небезпечні речовини. Захистіть своє майно. Закрийте вікна та двері, щоб запобігти потраплянню води та граду до будинку. За можливості перенесіть важливі речі на вищі поверхи.

Закрийте вікна та двері, щоб запобігти потраплянню води та граду до будинку. За можливості перенесіть важливі речі на вищі поверхи. Готуйтеся до евакуації. У разі серйозної загрози або наказу влади будьте готові швидко евакуюватися. Підготуйте набір для евакуації, який включає важливі документи, медикаменти, їжу, воду та одяг.

Розвиток ситуації викликає занепокоєння. Бурі починають набирати сили на північному сході країни. Влада видає оновлені попередження про негоду, а мешканців закликають до обережності та уникнення небезпечних зон.