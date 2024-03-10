ОАЕ затопило через сильний шторм: у Дубаї будинки пішли під воду
Джерело:Khaleej Times
Вдень 9 березня над Дубаєм небо затягнуло чорними хмарами. Місцеві ЗМІ повідомляли про сильний шторм та затоплення вулиць.
Напередодні повідомляли про сильний дощ та грозу в кількох частинах країни. Місцеві жителі прокинулися від злив, темного неба та сильного вітру, передає 24 Канал.
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В ОАЕ вирує сильна негода
У суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах зафіксували суворі погодні умови. На місці працюють рятувальники.
Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення. У деяких районах перестав ходити громадський транспорт.
Школи та державні установи працюють у дистанційному режимі. Деякі будинки та підприємства затопило. Припинили працювати ринки та парки.
Повідомляється, що під час грози блискавка влучила у найвищу вежу у світі Бурдж-Каліфа. Про наслідки влучання блискавки не повідомляється.
Влада попередила мешканців про небезпеку пересування затопленим містом і порадила покидати домівки тільки в разі крайньої потреби.
В Об'єднаних Арабських Еміратах вирує шторм: дивіться відео
Зазначається, що для ліквідації наслідків підтоплення залучили 700 одиниць техніки, зокрема 250 автоцистерн, 300 водяних помп та понад 180 автомобілів екстреної допомоги.
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Водночас повідомляється, що сильні дощі триватимуть ще щонайменше добу.
В ОАЕ повідомляють про сильну негоду: дивіться фото
Станом на 23:15 по всій країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
Раніше у Норвегії пройшов найсильніший шторм за понад 30 років
- Шторм вирував у центральній частині Норвегії 31 січня в другій половині дня, а в четвер перейшов на північ країни. Влада попереджала жителів про зсуви та лавини, які можуть сколихнути Норвегію після найсильнішого шторму з 1992 року.
- Шторм, який норвезькі метеорологи назвали "Інгунн", подекуди приносив пориви до 180 кілометрів за годину. Сильний вітер, дощ і сніг зривали дахи, призвели до скасування рейсів і залишили тисячі людей без світла.
- Райони міст були затоплені, а оператори поромів призупинили курсування. Надходили окремі повідомлення про закриті школи, дороги, тунелі та мости.
- Поліція південно-східної частини Норвегії повідомляла про кілька аварій, зокрема шкільний автобус з'їхав з дороги через крижану поверхню. На щастя, ніхто не постраждав.