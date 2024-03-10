ОАЕ затопило через сильний шторм: у Дубаї будинки пішли під воду

Вдень 9 березня над Дубаєм небо затягнуло чорними хмарами. Місцеві ЗМІ повідомляли про сильний шторм та затоплення вулиць.

Напередодні повідомляли про сильний дощ та грозу в кількох частинах країни. Місцеві жителі прокинулися від злив, темного неба та сильного вітру, передає 24 Канал.

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В ОАЕ вирує сильна негода

У суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах зафіксували суворі погодні умови. На місці працюють рятувальники.

Через зливу призупинено авіасполучення і морське сполучення. У деяких районах перестав ходити громадський транспорт.

Школи та державні установи працюють у дистанційному режимі. Деякі будинки та підприємства затопило. Припинили працювати ринки та парки.

Повідомляється, що під час грози блискавка влучила у найвищу вежу у світі Бурдж-Каліфа. Про наслідки влучання блискавки не повідомляється.

Влада попередила мешканців про небезпеку пересування затопленим містом і порадила покидати домівки тільки в разі крайньої потреби.

В Об'єднаних Арабських Еміратах вирує шторм: дивіться відео

Зазначається, що для ліквідації наслідків підтоплення залучили 700 одиниць техніки, зокрема 250 автоцистерн, 300 водяних помп та понад 180 автомобілів екстреної допомоги.

Дубаї накрили охопили сильні дощі: дивіться відео

Водночас повідомляється, що сильні дощі триватимуть ще щонайменше добу.

В ОАЕ повідомляють про сильну негоду: дивіться фото

Станом на 23:15 по всій країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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