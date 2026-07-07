Стихія вже близько: синоптики назвали регіони, де 8 липня будуть грози та град

У вівторок, 8 липня, у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

Водночас ДСНС закликає українців бути обережними під час цієї негоди.

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Які області накриє негода?

8 липня несприятливі погодні умови охоплять більшу частину території України. Грози прогнозують майже в усіх регіонах, за винятком західних областей та крайнього сходу країни.

Найскладніша погодна ситуація очікується у південних і центральних областях, а також на Сумщині та Харківщині. Тут, окрім гроз, місцями можливі град та шквали, які можуть становити небезпеку для населення, транспорту й енергетичної інфраструктури.

Окремо синоптики попереджають про значні дощі. Інтенсивні опади прогнозують у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Через сильні зливи можливе локальне підтоплення окремих територій, ускладнення дорожнього руху та погіршення видимості.

У західних і північних областях основною небезпекою стануть пориви вітру. Попри відсутність сильних гроз у більшості західних регіонів, вітер може спричиняти падіння дерев, пошкодження рекламних конструкцій та обриви ліній електропередач.

ДСНС закликає українців уважно стежити за прогнозами погоди та враховувати можливі зміни під час планування поїздок чи роботи на відкритому повітрі. Особливу обережність варто проявляти водіям, адже під час гроз різко погіршується видимість, а сильні пориви вітру можуть створювати небезпечні ситуації на дорогах.

Також громадянам рекомендують не перебувати під деревами, поблизу рекламних щитів, будівельних конструкцій та ліній електропередач під час проходження грозового фронту. У разі сильного вітру або граду бажано залишатися в приміщеннях до завершення негоди.

Крім того, несприятливі погодні явища можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та транспорту.

Зауважимо, що до кінця тижня в Україні збережеться нестійка погода з дощами, грозами та періодичними поривами вітру. У більшості регіонів очікуються невеликі та помірні опади, місцями під час гроз можливі шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Найменше опадів прогнозують на Одещині та Закарпатті.

Температура повітря залишатиметься помірною: вночі переважно +8…+16 градусів, а вдень у більшості областей +18…+29 градусів. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, де вдень температура подекуди не перевищуватиме +17…+22 градуси. На півдні, Донбасі та в Криму буде тепліше – місцями до +30 градусів.

Наприкінці тижня опади поступово скорочуватимуться, однак у північних регіонах ще можливі короткочасні дощі та грози. У вихідні в Україні стане тепліше, температура вдень підніметься до +25…+30 градусів.