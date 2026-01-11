Чи є загроза червоного рівня через негоду, і чи погіршиться погода ще більше

В Україні через негоду, зокрема сильний сніг, шквали вітру та ожеледицю на дорогах, зберігається І рівень небезпечності, жовтий. Але подальшого погіршення подібної ситуації наразі не передбачається.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Ускладнення на дорогах: снігопади засипають Схід та Південь

Чи погіршиться погода ще сильніше?

Наталія Птуха пояснила, що про червоний рівень небезпеки в Україні наразі не йдеться. За її словами, поки залишається тільки жовтий рівень, і водночас синоптична ситуація вже навіть частково покращується.

Тобто подекуди ожеледиця ще може бути. Але загалом, в принципі, вже стабілізується синоптична ситуація. І таких попереджень найближчими днями, радше за все, будемо уникати,

– сказала вона.

Також попередньо сходження лавин у Карпатах або ж інші небезпеки, які виникають при коливанні температур, теж не передбачаються, оскільки там відбувається досить рівномірне зниження температури.

Що чекати від погоди невдовзі?