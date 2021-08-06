Річки вийшли з берегів: потужна злива затопила майже тисячу будинків у Польщі – відео
Джерело:Wiadomosci
Польща страждає від аномальних злив. Інтенсивні опади натворили чимало біди. Деякі річки вийшли з берегів і затопили вулиці низки населених пунктів.
Зокрема дуже постраждало одне із найбільших міст країни – Краків. Там навіть зібрався кризовий штаб на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.
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Детальніше про погоду в Польщі
Вітер позносив дахи та пошкодив лінії електропередач. Сильні зливи у Малопольському воєводстві затопили:
- понад 700 будинків;
- понад 100 доріг та вулиць.
Працівники надзвичайних служб за останню ніч виїжджали на виклики понад 2 тисячі разів.
Вода вийшла з річок
У населеному пункті Ґлоґув місцева річка Ґлоґувек вийшла з берегів і затопила приватні будинки. А також – дорогу національного значення, яка веде до курортного містечка Закопане.Відзначимо! Тривожні показники по всій Малопольщі перевищили вже 3 річки.
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Річки повиходили з берегів і затопили дороги: дивіться відео World Meteoweb
У низці міст працюють пожежна частина та поліція. Про постраждалих наразі невідомо.
Прогнози метеорологів
За словами польських метеорологів, надалі сильні дощі можливі на Півдні та Сході країни.Важливо! В Україні також вирує негода. Сильний вітер та грози підтопили будинки та повалили дерева.