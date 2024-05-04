Що не день – то стихійне лихо: Росію засипав сильний снігопад, є проблеми зі світлом

Стихійні лиха не дають спокою громадянами країни-агресорки та продовжують дарувати росіянам нові проблеми. Так, після нещодавніх потопів Росію наздогнали снігові завали.

Окрім потопів в Орську та паводків у росіян виникла нова проблема. Деякі російські регіони на початку травня засипав сильний снігопад. Ба більше, подекуди негода настільки розігралася, що призвело до зникнення електроенергії та зупинки руху залізницею, а також автошляхами. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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"Карма в дії" для Росії

За даними російських телеграм-каналів, на Уралі фіксуються сильні снігопад, вітер та льодяний дощ, які спричинили найбільші пошкодження за останні 20 років. Зазначається, що подекуди товщина снігового покриву досягає 15 сантиметрів.

Зокрема, місцеві енергокомпанії скаржаться на пошкодження енергетичних об'єктів, спричинені налипанням мокрого снігу на дроти, обмерзанням елементів ЛЕП і падіння дерев через різкі пориви вітру.

Також однією з проблем, з якими зіштовхнулися росіяни, стало масивне обмерзання внаслідок рідкісного природного явища, який називають крижаний дощ.

Водночас у Свердловській області через сніговий колапс тисячі людей залишилися без світла. Найбільше снігом накрило місто Ревду. Повідомляється, що там протягом однієї ночі випала половина місячної норми опадів.

Ба більше, у місті не працює громадський транспорт, від живлення відключають лінії електропередачі, трансформаторні підстанції. Без світла залишилися 79 тисяч осіб, електрики немає щонайменше у 24 населених пунктах.

Внаслідок сильного снігопаду також призупинено роботу Свердловської залізниці. Ще однією перешкодою на шляху є дерева, впали, та обриви проводів. В області затримуються щонайменше 10 поїздів, з них шість – далекого прямування.

Росію спіткала сильна негода, країну охопив потужний снігопад / Фото з телеграм-каналів

До того ж в Єкатеринбурзі автовокзали масовано скасували більшість раніше запланованих рейсів. Через негоду паралізовано рух федеральною трасою Перм – Єкатеринбург.

Так, сильний снігопад "заблокував" десятки автомобілів. Місцева влада повідомила про закриття інших ділянок доріг через дерева, що впали. Водночас у Казані відновили подавання тепла до дитячих садків, шкіл та лікарень.