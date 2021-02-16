США накрив зимовий циклон: скасовані рейси, проблеми зі світлом – фото, відео

США потрапили у полон потужного циклону. Несприятливі погодні умови – на території, на якій проживають близько 170 мільйонів осіб. Через негоду уже загинули щонайменше 15 людей. Більшість з них стали жертвами ДТП через небезпечну ситуацію на дорогах.

Від негоди постраждали навіть південні штати: їх замело снігом, на автошляхах – ожеледиця.

Тим часом в Україні Негода не відступає: яка ситуація на дорогах і де досі заметіль

Найважча ситуація – у Техасі

Без електропостачання – понад 5 мільйонів американців. Найбільший удар по Техасу – тут без світла залишились станом на 16 лютого – більше ніж 4 мільйони осіб.

Губернатор Техасу викликав на допомогу війська нацгвардії. На території штату відкрили 135 центрів для обігріву.

Штати з найбільшою кількістю відключень електроенергії / Карта Poweroutage

Надзвичайні ситуації у 7 штатах

У третій частині усіх штатів – стовпчики термометрів опустились нижче позначки -20. Про надзвичайні ситуації повідомили рятувальники у 7 штатах: Орегоні, Алабамі, Оклахомі, Міссісіпі, Техасі, Канзасі та Кентуккі.

Найбезпечніше місце зараз – це ваша домівка. Навіть, якщо там немає електроенергії. Перед тим, як ми дочекаємось потепління, температура ще понизиться,

– сказав Франциско Санчез, координатор з ліквідації надзвичайної ситуації у штаті Техас.

Не змогли дістатись місця призначення і пасажири у 5 аеропортах. Скасовано понад 3 тисячі рейсів.

Як повідомляє ABC17 , через негоду виникли проблеми із процесом вакцинації. Адже 400 тисяч доз препаратів не змогли доставити у пункти для імунізації. Також деякі пункти просто закрили через снігопад та похолодання. Найбільше проблем – у Техасі, Неваді, Міссурі.

Дивіться відео з негодою у США: