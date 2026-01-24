Під загрозою майже 200 мільйонів людей: США накриває історичний сніговий шторм

Історичний сніговий шторм насувається на США та зачепить більшу частину країни. Під загрозою майже 200 мільйонів людей, щонайменше у 18 штатах оголосили надзвичайний стан, а понад 9 тисяч авіарейсів було скасовано.

Наразі буря рухається у бік Вашингтона та Нью-Йорка. Про це повідомляє NYT та SkyNews.

Дивіться також Варто бути обережними: синоптики попередили про небезпечну погоду

Що відомо про негоду у США?

Негода почалася у ніч на 23 січня.

Техас, Джорджія та Кароліна першими оголосили превентивні оголошення про надзвичайний стан після того, як Національна метеорологічна служба попередила, що "майже всі на схід від Скелястих гір" постраждають від снігу, ожеледиці та морозу.

Подекуди уже випало до 15 сантиметрів снігу.

І це ще не максимум, адже, за прогнозом, сніговий покрив подекуди становитиме близько 30 сантиметрів. У деяких містах це буде найбільша кількість опадів за останні роки.

За деякими даними, після снігопадів температура повітря може опуститися нижче за -20, а подекуди й до -40.

Негода у США: дивіться відео

На тлі негоди уже почалися відключення електроенергії.

Федеральний уряд США привів у режим готовності майже 30 пошуково-рятувальних команд. Підготовлено їжу, ковдри та генератори.

Мешканцям окремо також радили залишатися вдома та запастися продуктами, ліхтариками, батарейками, радіоприймачами, зимовим одягом, ліками тощо.

Стихійні лиха у світі: останні новини