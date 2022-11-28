У США затримали понад тисячу авіарейсів, ще близько 50 – скасовано: в чому причина

У Сполучених Штатах Америки були затримані понад тисячу рейсів і скасовані 48. Все через погодні умови.

Через негоду в США затримують і скасовують авіарейси

Адміністрація аеропортів закликає мандрівників враховувати можливі зміни у розкладі польотів. Адже в будь-який момент певний рейс можуть затримати або ж зовсім скасувати.

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У день, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США,

– йдеться у повідомленні.

За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1 056 рейсів до США, зі США і всередині країни було затримано, а 48 рейсів скасовано.

Зазначається, що великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід. Він приніс із собою зливи та поривчастий вітер, що можуть порушити плани мільйонів мандрівників.

Яка погода в Україні

У понеділок, 28 листопада, погода буде похмурою та вологою. У одній частині регіонів прогнозують мокрий сніг та дощ, а в іншій – тумани.

Протягом усього дня у більшості областей на Заході України небо буде вкрите хмарами, але опади не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні -1...+1 градус. На Сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У східних регіонах буде трошки тепліше – +1...+3 градуси вдень.

України небо буде вкрите хмарами, але опади не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні -1...+1 градус. сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. У східних регіонах буде трошки тепліше – +1...+3 градуси вдень. На Півночі хмари будуть ховати небо весь час, ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура триматиметься на рівні 0...+2 градуси. У більшості областей Півдня ранок буде похмурий. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів.



Прогноз погоди на 28 листопада / Фото Укргідрометцентру