Штормовий вітер і пилові бурі: чи загрожує Україні негода найближчим часом

Найближчими днями в Україні погоду визначатиме підвищений атмосферний тиск, тому небезпечних явищ синоптики наразі не передбачають. Ані пилової бурі, ані сильного вітру чи туманів не буде.

Про це в есклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Дивіться також Наближається відчутне потепління, але місцями – заморозки: прогноз погоди на 3 травня в Україні

Чи повернеться негода в Україну?

Наталія Птуха повідомила, що передумов для утворення серйозних туманів наразі майже немає, оскільки в Україні переважає суха повітряна маса. За її словами, вони можуть виникати лише локально через особливості рельєфу.

Також ще минулого тижня фіксували небезпечні пориви вітру, проте наразі погодна ситуація в Україні повинна стабілізуватися. Через підвищення атмосферного тиску якихось істотних небезпечних явищ очікувати не варто.

Якихось небезпечних явищ, окрім заморозків, які фіксують зараз, не буде,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Вона також пояснила, що заморозки теж належать до небезпечних явищ, адже йдеться про різке зниження температурних значень в період вегетації рослин. Тож загалом перші дні травня очікуються відносно спокійними.

Водночас Наталія Птуха запевнила, що синоптики регулярно працюють для оперативного відстежування змін в атмосфері та вчасно попереджати у разі загроз. Пилової бурі станом на зараз фахівці також не передбачають.

Довідково. Пиловою бурею називають атмосферне явище, коли сильний вітер підіймає в повітря великі маси пилу і піску, різко знижуючи видимість. Вона зазвичай виникає в посушливих умовах і може ускладнювати рух транспорту та погіршувати якість повітря.

Якою буде погода найближчим часом?

До кінця поточних вихідних на території України здебільшого пануватиме сонячна і суха погода через вплив антициклону. Водночас також попереджали, що місцями можуть затриматися заморозки до 3 градусів морозу.

З початком квітня змінилася циркуляція повітря, тож невдовзі в Україні замість холодних потоків почнуть переважати південні та південно-західні. Це призведе до поступового підвищення температури, зокрема вдень.