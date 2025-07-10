Ліквідація наслідків негоди у Львові та в області: що відомо станом на зараз
- На Львівщині повністю відновили електропостачання у всіх населених пунктах області після негоди.
- Загалом найбільші пошкодження вже усунули, комунальні служби й далі працюють після вчорашньої негоди.
В четвер, 10 липня, Львівщину накрила негода. Наразі найбільші пошкодження вже усунули.
Комунальні служби й далі працюють після вчорашньої негоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби ЛМР та Львівської ОВА.
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Яка ситуація з ліквідацією наслідків негоди на Львівщині
Перший заступник очільника Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, яка наразі ситуація з ліквідацією наслідків негоди в регіоні.
За його словами, повністю відновили електропостачання у всіх населених пунктах області.
️Також забезпечено проїзд на всіх дорогах, які були підтоплені. Зокрема, як вказав Годик, йдеться про траси державного та місцевого значення у Солонці, Сокільниках, Заліссі, Суховолі та інших локаціях.
️Він додав, що завершуються роботи з відкачування води з житлових будинків, підвалів, амбулаторій, шкіл у Львові, Сокільниках, Якторові, Малечковичах та кількох інших громадах.
На місцях працює спецтехніка та рятувальники. Завдяки оперативним діям ДСНС врятували 8 осіб, з них 5 дітей.
Про ситуацію також розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова.
Після вчорашньої негоди вода з річок Зубра, Марунька та Вишенька зійшла, підтоплення вже ліквідовані. Аварійні бригади продовжують працювати. Із 92 пошкоджених дахів у 15 будинках ремонт уже завершили, на решті обʼєктах – роботи тривають,
– зазначила вона.
Через негоду було повалено 16 дерев і 5 великих гілок. 12 дерев і гілки вже розкрижені і сьогодні комунальники будуть їх забирати з територій, де вони лежать.
Крім цього, зафіксовано 31 пошкодження на мережах зливової каналізації – над їх усуненням працюють бригади "Львівводоканалу".
Відомо, що на вихідних комунальні служби також будуть працювати.