Через негоду Львів та околиці затопило: річка вийшла з берегів, підтоплені автостоянки

Через сильну негоду затопило частину Львова, зокрема річку Зубру, що поблизу міста. Наразі там неможливий проїзд транспорту. Опади йтимуть до кінця дня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду. Там оприлюднили кадри, на яких видно затоплення деяких вулиць міста.

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Які наслідки негоди у Львові

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Зараз на місцях працюють аварійні бригади.

Однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами погоди дощ триватиме сьогодні цілий день,

– ідеться у повідомленні.

Частину вулиць затоплено у Львові / Львівська міська рада

Зокрема, через негоду постраждали вулиця Трускавецька, проспект Святого Івана Павла II. Також затоплена автодорога Т-14-16 Львів – Меденичі – Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.

"Щодо перехресть на території Львова, то наразі наші камери спостереження не фіксують великого скупчення води. Інформація оновлюється", – додають у міській раді.

Під Львовом через сильні дощі спостерігають затоплення: дивіться відео (авторка – Марта Бутрин)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 10 липня частину України знову накриє негода. На Заході, Житомирщині та Вінниччині будуть значні, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі. Також очікуються грози.