Негода розгулялась Україною: рятувальники попереджають про небезпеку

Синоптики не тішать українців прогнозами. 11 червня всю територію країни накриють грози та потужні дощі. Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про І рівень небезпечності – жовтий.

У п'ятницю, 11 червня, без дощів не обійдеться в жодній українській області. Ба більше, по всій території України – грози.

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Незважаючи на грози, буде тепло

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів на секунду. Проте буде тепло, в середньому температура коливатиметься у межах +21…+26 градусів. І рівень небезпечності – жовтий – у всіх регіонах України.

Небезпечні погодні умови по всій території України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Погода в Україні 11 червня / Зображення Укргідрометцентру

10 червня в кількох областях – надзвичайна пожежна небезпека

Зазначимо, що жовтий рівень небезпечності у всіх українських областях оголосили і на 10 червня. В Україні вирують грози та шквальний вітер. У кількох регіонах – надзвичайна пожежна небезпека. Мовиться про Львівську, Рівненську, Тернопільську області та Івано-Франківщину.

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Раніше знову затопило Маріуполь

Напередодні погані погодні умови вже завдали чимало збитків в Україні. Так 8 червня вулиці Маріуполя знову затопило – вже вдруге за тиждень. А Буковиною пройшлись потужні зливи, подекуди з градом. Блискавка влучила в лікарню, а вулиці Чернівців перетворились на ріки.