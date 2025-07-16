Дощі, град, шквали невдовзі накриють Україну: в яких областях пануватиме негода

У найближчі години в деяких областях України знову пануватиме негода. Частину території накриють дощі та сильний вітер, подекуди може бути град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. В регіонах, які накриє негода, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

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Де будуть дощі та шквали 16-17 липня?

Одна з областей, де вже до кінця доби буде негода у вигляді значного дощу та подекуди граду, є Хмельниччина. Небезпека існує як для обласного центру, так і для інших населених пунктів.

У Черкаській області грози, шквали до 15 – 20 метрів за секунду та град очікуються у четвер, 17 липня. У Черкасах цього дня прогнозують грози.

Негода також вируватиме у Львові протягом усього дня 16 липня. В місті прогнозують значний дощ та пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

До кінця дня 16 липня сильний дощ, грози, а місцями – шквали 15 – 20 метрів за секунду та град будуть у Рівному та області.

На Одещині друга частина доби 16 липня мине з грозою.

У Чернігові та області грози, місцями посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду та можливий град прогнозують 17 липня.

Штормове попередження на 17 липня оголосили також у Харківській області. У регіоні вдень можливо вируватимуть грози, а місцями і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Будьте обачними та обережними поблизу дерев і ліній електропередачі. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці,

– попередили жителів в ОВА.

Удень 17 липня у Сумській області та безпосередньо в Сумах очікується гроза, а місцями – шквали.

Увечері в середу та протягом доби 17 липня на річках Чернівецької області може підійматися рівень води через значні опади. Йдеться про суббасейни Пруту та Сірету, вода там може піднятися до 0,3 – 0,8 метри.

До слова, цього тижня дощі в Україні особливо активні. За орієнтовним прогнозом, у західних областях литиме щонайменше до суботи. А 19 липня дощі можуть накрити навіть всю Україну.