Відразу у кількох українських містах 16 червня пройшлася негода. Сильні зливи та шквальні вітри наробили лиха в Миколаєві та Ужгороді. У Дніпрі вітер повалив з десяток дерев, а у Києві дерево навіть впало на дівчину. На щастя, та жива й навіть без серйозних пошкоджень.

Злива в Ужгороді

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В Ужгороді через сильні зливи затопило цілий мікрорайон Радванка. А в одній із найнижчих точок міста під воду пішов автомобіль, пише 24 канал з посиланням на соцмережі.

Дощ у місті падав всього упродовж години, проте багато вулиць після нього нагадували невеликі озера.

Мікрорайон Радванка в Ужгороді затопило: відео

Відео з підтопленого мікрорайону в Ужгороді публікували користувачі соцмереж.

Ба більше – під мостом по вулиці Анкудінова затопило переїзд. Відтак, у водяну пастку там потрапив позашляховик.

Позашляховик втопився в Ужгороді: відео

Велика вода у Миколаєві

У Миколаєві через сильний дощ також підтопило вулиці. Стічні каналізації у багатьох точках міста не справлялися з потоками води. Рух транспорту був фактично заблокований через підтоплені вулиці.

Наслідки негоди у Миколаєві / Фото news.pn

Злива тривала пів години, проте за цей час у місті випала майже половина місячної норми опадів.

Миколаїв у воді: відео

Хто там просив регіональні місцеві потопи? Мико pic.twitter.com/D41kWlMyjD — Housepainter (@go2the5dogs) June 16, 2020

Затоплені вулиці Миколаєва: відео

Потоками води у місті подекуди змивався асфальт, а подекуди – й бруківка.



Змитий дощем асфальт / Фото news.pn

Деревопад у Дніпрі

У Дніпрі теж пройшов сильний дощ, однак більшої шкоди місту та його околицям завдав потужний вітер. Він повалив десятки дерев, зокрема, – на Криворізькому шосе. Дерева та сухі гілки перекрили рух по шосе в бік Дніпра.

Негода у Дніпрі та поблизу міста

Наслідки негоди в Києві

А ось у столиці у неприємний спосіб нагадала про себе негода, що пронеслася містом 15 червня. Так, вдень на вулиці Гарматній на дівчину впало дерево. Ймовірно, його підкосив буревій, що хазяйнував у Києві напередодні.



У Києві дерево впало на дівчину / Фото з соцмереж

Дівчина отримала невеликі травми і її госпіталізували. У соцмережах оприлюднили фото, зроблене відразу після інциденту. На ньому видно, що постраждала сидить на асфальті, але травм при цьому не помітно.



З місця інциденту дівчину забрала "швидка" / Фото з соцмереж

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про негоду і 17 червня. Обіцяють грози, вдень в окремих районах, крім крайнього сходу країни, град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, в західних областях місцями значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).