Вода по пояс та деревопад: Україну накрила потужна негода – фото і відео
Відразу у кількох українських містах 16 червня пройшлася негода. Сильні зливи та шквальні вітри наробили лиха в Миколаєві та Ужгороді. У Дніпрі вітер повалив з десяток дерев, а у Києві дерево навіть впало на дівчину. На щастя, та жива й навіть без серйозних пошкоджень.
Злива в Ужгороді
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В Ужгороді через сильні зливи затопило цілий мікрорайон Радванка. А в одній із найнижчих точок міста під воду пішов автомобіль, пише 24 канал з посиланням на соцмережі.
Дощ у місті падав всього упродовж години, проте багато вулиць після нього нагадували невеликі озера.
Мікрорайон Радванка в Ужгороді затопило: відео
Відео з підтопленого мікрорайону в Ужгороді публікували користувачі соцмереж.
Ба більше – під мостом по вулиці Анкудінова затопило переїзд. Відтак, у водяну пастку там потрапив позашляховик.
Позашляховик втопився в Ужгороді: відео
Велика вода у Миколаєві
У Миколаєві через сильний дощ також підтопило вулиці. Стічні каналізації у багатьох точках міста не справлялися з потоками води. Рух транспорту був фактично заблокований через підтоплені вулиці.
Наслідки негоди у Миколаєві / Фото news.pn
Злива тривала пів години, проте за цей час у місті випала майже половина місячної норми опадів.
Миколаїв у воді: відео
Затоплені вулиці Миколаєва: відео
Потоками води у місті подекуди змивався асфальт, а подекуди – й бруківка.
Змитий дощем асфальт / Фото news.pn
Деревопад у Дніпрі
У Дніпрі теж пройшов сильний дощ, однак більшої шкоди місту та його околицям завдав потужний вітер. Він повалив десятки дерев, зокрема, – на Криворізькому шосе. Дерева та сухі гілки перекрили рух по шосе в бік Дніпра.
Негода у Дніпрі та поблизу міста
Наслідки негоди в Києві
А ось у столиці у неприємний спосіб нагадала про себе негода, що пронеслася містом 15 червня. Так, вдень на вулиці Гарматній на дівчину впало дерево. Ймовірно, його підкосив буревій, що хазяйнував у Києві напередодні.
У Києві дерево впало на дівчину / Фото з соцмереж
Дівчина отримала невеликі травми і її госпіталізували. У соцмережах оприлюднили фото, зроблене відразу після інциденту. На ньому видно, що постраждала сидить на асфальті, але травм при цьому не помітно.
З місця інциденту дівчину забрала "швидка" / Фото з соцмереж