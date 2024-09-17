Сильні вітри охоплять країну: де 18 вересня оголошено штормове попередження

Частину України знову охоплять небезпечні метеорологічні явища. У низці областей синоптики оголосили штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, пов'язана небезпека з сильними поривами вітру. Де саме оголосили попередження про негоду, передає 24 Канал.

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Негода по Україні

18 вересня у південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– пише Укргідрометцентр.

Зазначається, що оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Де оголошено штормове попередження / Укргідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, заносу автомобілів, збільшення ймовірності ДТП.

Додамо, що синоптики також очікують вдень в Україні, крім північного сходу, місцями короткочасний дощ, грозу.

Температура вночі буде в межах 12 – 17 градусів тепла, у західних областях температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів; вдень буде 19 – 24 градуси тепла, на високогір'ї Карпат від 13 до 18 градусів тепла.