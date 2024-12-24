У Києві та частині областей оголосили попередження через небезпечні метеорологічні явища

В Україні оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища у столиці та частині областей у вівторок, 24 грудня, які протримаються впродовж доби, а також протягом середи, 25 грудня.

У зв'язку з цим у Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про туман в Україні

За даними ДСНС України, до кінця дня 24 грудня в Україні, крім західних і більшості південних областей, у Києві та регіоні, а також вночі та вранці 25 грудня у північній частині країни синоптики прогнозують туман.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними! Бережіть себе та близьких,

– ідеться у повідомленні рятувальників.

Там також повідомили, що через сильний туман видимість буде від 200 до 500 метрів. У КМВА вищевказану інформацію підтвердили, й також порадили бути обережними через можливі ускладнення на окремих ділянках доріг.

"При оголошенні повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття", – нагадує місцева влада.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли, що впродовж 24 грудня невеликі дощі пройдуть у західних, північних і Вінницькій областях. Тим часом на решті території України опадів не прогнозували. Тоді зазначалося, що на Лівобережжі вночі й у першій половині дня очікуються тумани.