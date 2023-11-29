Негода в Україні: всі заборони руху транспорту – зняті

Негода наприкінці листопада наробила українцям чимало лиха. Водночас рятувальники розповіли, що станом на 29 листопада проїзд на дорогах загального користування вдалося забезпечити.

Окрім того, станом на вечір 29 листопада зняли всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах. Порушень залізничного сполучення, на щастя, немає.

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У ДСНС заявили, що знеструмленими через негоду залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.

Станом на 17 годину 29 листопада: проїзд на дорогах загального користування забезпечено та знято всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах,

– мовиться у повідомленні.

Як у ДСНС України рятують українців

У ДСНС України наголосили, що від 26 листопада рятувальники:

допомогли понад 4 тисячам людей (зокрема 240 дітям).

відбуксирували майже 2 тисячі транспортних засобів (зокрема, 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги);

прибрали 178 дерев.

Яка ситуація в енергосистемі

В Україні станом на 29 листопада різко зросло електроспоживання. Енергетики працюють 24 на 7, аби відновити електропостачання у всіх областях України. Коли світло повертається, люди починають повноцінно споживати електроенергію. Це призвело до того, що були змушені залучити аварійну допомогу з двох сусідніх країн.

Українців просять бути ощадливими та не вмикати усі енергопристрої відразу.