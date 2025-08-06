Щонайменше 8 областей України у середу, 6 серпня, накриє негода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та можливі грози для регіонів.

Крім вищезгаданого, в окремих районах очікується град. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Де пройде негода 6 серпня?

Синоптики оприлюднили попередження про небезпечні метеорологічні явища для частини українських областей.

06 серпня вночі в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с,

– ідеться у повідомленні.

Через це для вищезгаданих областей оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Застерігають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.



Негода в Україні 6 серпня / Карта Укргідрометцентру

Зокрема, за прогнозами, впродовж дня на Київщині буде короткочасний дощ та гроза. В окремих районах області можливий град та шквали. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.