Грози, град та шквали: які області України накриє негода

В Україні найближчими днями прогнозують сильні дощі. У низці регіонів синоптики попередили про можливий град та потужні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Які регіони накриє негода?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на території України. У понеділок, 15 червня, Дніпропетровську, Запорізьку області та Крим накриє негода.

Вдень потужні зливи пройдуть також у східних областях. В Укргідрометцентрі зазначили, що в окремих районах очікується сильний град, а вітер дутиме зі швидкістю до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– заявили в Укргідрометцентрі.



Негода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

У КМДА повідомили, що 14 червня та до кінця доби у Києві та області пройдуть потужні грози. Синоптики рекомендують під час зливи не стояти біля рекламних щитів або ліній електропередач.

Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.

У західних і більшості північних областей, а також упродовж 15 – 16 травня на більшій частині території країни очікується дещо прохолодніша погода. Але винятком залишатимуться південні регіони, де традиційно тепліше.