Негода в Україні: десятки населених пунктів без світла

19 вересня 2021 , 09:07
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Джерело:

"РБК-Україна"

В Україні без світла залишились населені пункти у 3 областях. Причиною стала негода, яка вирувала в деяких регіонах.

Мовиться про Сумську, Миколаївську та Чернігівську області. Таку інформацію розповіли у ДСНС, станом на ранок 19 вересня. 

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Через негоду в Україні люди у 3 регіонах залишились без світла

За інформацією рятувальників, через негоду без світла залишились 32 населені пункти. Зокрема:

  • у Сумській області –  18 населених пунктів;
  • у Миколаївській  – 8;
  • у Чернігівській – 6. 

Щоб відновити електропостачання – залучили бригади обленерго.

Останні новини про негоду в Україні

  • Минулої доби, 18 вересня, Одесу накрила потужна злива. Вода затопила вулиці та ускладнила рух транспорту. Зокрема складна ситуація була в Суворовському районі, на Балтській дорозі, в селищі Котовського.
  • Перед тим, 18 вересня, у багатьох областях України прогнозують сильні зливи, дощі, шквали. Через це оголосили навіть штормове попередження.
  • Про погіршення погодніх умов попереджають й на 19 вересня. Зокрема прогнозують грози та дощі
Автор: Діана Квасневська