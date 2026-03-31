Грози накриють частину областей: синоптик розповів, яку погоду принесе квітень в Україну

Початок квітня принесе погіршення погодних умов, через зниження атмосферного тиску у частині областей пройдуть дощі, водночас подекуди навіть будуть грози.

Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі NV.

Яку негоду прогнозують в Україні?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що протягом середи, 1 квітня, по всій території країни пройдуть помірні опади. Водночас у Черкаській, Сумській та Чернігівській області місцями навіть можливі грози.

Довідково. Грози належать до погодних явищ, які важко спрогнозувати на тривалий період, і здебільшого їх можна передбачити не більш ніж за одну-дві доби.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях у нічні та ранкові години можливе виникнення туману. Вже 2 квітня він пошириться на південну частину.

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, удень показники коливатимуться в межах +13…+18 градусів. Найпрохолодніше буде у західній частині – вночі не більше +6 градусів, удень може бути до +12 градусів.

Як зміниться погода надалі?

Надалі до 3 квітня погода по всій території України буде хмарною з проясненнями. За словами синоптика, у п'ятницю новий циклон принесе повернення опадів, які будуть найбільш відчутними саме у південних областях.

Іван Семиліт повідомив, що у південній частині протягом близько 12 годин може випасти до 14 міліметрів опадів, проте фахівець також пояснив, що така кількість є нормальною для зволоження верхнього шару ґрунту.

У цей період температура повітря вночі становитиме в межах +3…+8 градусів, денні показники значних змін не зазнають. У Карпатах можливі зниження до 0 градусів уночі, вдень прогнозують не більше +8 градусів.

Про що попереджали синоптики?