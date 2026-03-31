Про це повідомили у ДСНС, Українському гідрометеорологічному центрі та в обласних державних адміністраціях.

У яких областях буде негода?

ДСНС, посилаючись на Український гідрометцентр, повідомила, що по території Києва та області у найближчу годину та до кінця дня 31 березня пройдуть грози, через що оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Таке ж погіршення умов передбачають для Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Полтавської та Черкаськох областей, тому радимо уникати перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях та порушення роботи енергетичних підприємств,

– ідеться у повідомленні синоптиків.

Також не залишайте транспортні засоби під старими деревами або нестійкими конструкціями, і, за можливості, у разі грози у вашому регіоні залишайтеся в приміщенні та стежте за оновленнями синоптиків щодо ситуації.



Негода в Україні / Карта Укргідрометцентру

