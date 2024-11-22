Негода накриє Київ та області: коли й чого саме чекати

У суботу, 23 листопада, в Україні знову очікується ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер, сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Негода в Україні

На 23 листопада оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Очікується сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця. Зокрема:

у Києві та області на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу;

у північних областях, на Вінниччині й Черкащині – значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах;

у центральних, південних і східних областях – значний дощ. Також у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 метри на секунду, на півдні місцями до 25 метрів на секунду;

у західних областях на дорогах ожеледиця.

️Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок,

– наголосили в ДСНС.

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Метеорологічне попередження на 23 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

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Погода на зиму в Україні