Негода накриє Київ та області: коли й чого саме чекати
У суботу, 23 листопада, в Україні знову очікується ускладнення погодних умов. Синоптики попереджають про сильний вітер, сніг та ожеледицю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Негода в Україні
На 23 листопада оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Очікується сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця. Зокрема:
- у Києві та області на дорогах ожеледиця, вночі значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу;
- у північних областях, на Вінниччині й Черкащині – значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу вночі, ожеледиця на дорогах;
- у центральних, південних і східних областях – значний дощ. Також у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях очікуються пориви вітру 17–22 метри на секунду, на півдні місцями до 25 метрів на секунду;
- у західних областях на дорогах ожеледиця.
️Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо обережними, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок,
– наголосили в ДСНС.
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Погода на зиму в Україні
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, очікується, що зима в нашій державі буде теплою. Так, середня за сезон температура може перевищити норму на 2 градуси.
- До речі, за останні 30 років зима в Україні стала теплішою майже на 1,5 градуса, порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. Дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року, зазначила експертка.
- Однак, різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду також можливі.
- Зазвичай, найнижча температура повітря взимку спостерігається у східних областях і на високогір'ї Карпат. Ймовірно, що й цей рік не буде винятком.
- Однак, спрогнозувати зараз, чи будуть 30-градусні морози й де саме, – неможливо, наголосила Віра Балабух.