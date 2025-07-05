Зливи, грози, шквали, град і навіть зниження температури: в яких областях буде негода

У суботу, 5 липня, через територію України буде переміщуватися холодний атмосферний фронт. Він спричинить короткочасні зливові дощі. Також у частині областей знизиться температура.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні

Найближчими днями синоптики прогнозують досить-таки різну погоду, як по території, так і по датах. Птуха пояснила, що атмосферні фронти періодично будуть чергуватися з областями підвищеного атмосферного тиску. Це зумовить як коливання цього тиску, і вологи, і напрямку вітру, так і температури.

У п'ятницю холодний атмосферний фронт був над західними областями, надвечір і по північних, безпосередньо по Київщині, деяких центральних областях. У суботу він буде переміщуватися через нашу територію з північного заходу на південний схід.

Спричинить опади літнього характеру – короткочасні зливові, знову ж таки, з нерівномірним розподілом. Плюс, звичайно, певні зниження температури в західних, північних, частково центральних областях,

– зазначила Наталія Птуха.

Цікаво! Класичні літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру й окремим градом.

До речі, в Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища. Так, 5 липня вночі у північних і більшості центральних областей, удень на Південному Сході та Сході грози, також місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Де буде негода 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наталія Птуха також розповіла, що 6 – 7 липня погоду знову формуватиме поле високого тиску. Втім, з 7 липня удень на Заході, також у Вінницькій, Житомирській і Київській областях черговий атмосферний фронт, який знову спричинить опади й певне зниження температури.

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Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з представницею Укргідрометцентру – чи буде сильна спека +40 градусів і більше, якої погоди чекати цього місяця й чи можливе ще сильне похолодання – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.