Негода накриє більшість областей України: де будуть сильні дощі, грози та град

У четвер, 17 липня, в більшості областей України вируватиме негода. Будуть дощі, грози, шквали та град. Оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях буде негода 17 липня?

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 17 липня вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті йтимуть значні дощі та грози.

У більшості північних і центральних областей, а ще на Півдні й Харківщині вдень будуть грози, місцями град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Зауважимо, що негоду не прогнозують лише на Луганщині, Волині, Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині та Рівненщині.

Де будуть дощі та грози 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, синоптики також прогнозували, що до кінця доби 16 липня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях гроза, також подекуди град і шквали до 20 метрів на секунду.