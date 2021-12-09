Негода в Україні знеструмила майже 150 населених пунктів
9 грудня 2021 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Станом на четвер, 9 грудня, негода в Україні знеструмила 148 населених пунктів. В епіцентрі негоди опинилися відразу 5 областей.
Рятувальники розповіли, що причиною знеструмлення стали дощ та мокрий сніг. Рекордсменкою за кількість населених пунктів без світла стала Київська область.
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Які області постраждали від негоди
- Київська – знеструмлені 64 населених пунктів.
- Чернігівська – 47 населених пунктів.
- Житомирська – 15 населених пунктів.
- Вінницька – 18 населених пунктів.
- Донецька – 4 населених пункти.
До відновлення енергопостачання вже залучили фахівців.
ДСНС попередила про ожеледицю
- Пресслужба ДСНС повідомила, що у четвер, 9 грудня, низка областей України потерпатиме від ожеледиці.
- Рятувальники оголосили про жовтий рівень небезпеки. Зокрема, з порушеннями можуть працювати служби електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Іноді у випадку жовтого рівня небезпеки навіть зупиняють рух транспорту.
- Ожеледицю прогнозують у західних та північних областях.
- Потерпати від негоди доведеться також жителям Києва.
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