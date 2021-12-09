Негода в Україні знеструмила майже 150 населених пунктів

9 грудня 2021 , 09:46
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Станом на четвер, 9 грудня, негода в Україні знеструмила 148 населених пунктів. В епіцентрі негоди опинилися відразу 5 областей.

Рятувальники розповіли, що причиною знеструмлення стали дощ та мокрий сніг. Рекордсменкою за кількість населених пунктів без світла стала Київська область.

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Які області постраждали від негоди

  • Київська – знеструмлені 64 населених пунктів.
  • Чернігівська – 47  населених пунктів.
  • Житомирська –  15 населених пунктів.
  • Вінницька – 18 населених пунктів.
  • Донецька – 4 населених пункти.

До відновлення енергопостачання вже залучили фахівців. 

ДСНС попередила про ожеледицю

  • Пресслужба ДСНС повідомила, що у четвер, 9 грудня, низка областей України потерпатиме від ожеледиці. 
  • Рятувальники оголосили про жовтий рівень небезпеки. Зокрема, з порушеннями можуть працювати служби електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Іноді у випадку жовтого рівня небезпеки навіть зупиняють рух транспорту. 
  • Ожеледицю прогнозують у західних та північних областях. 
  • Потерпати від негоди доведеться також жителям Києва. 
Зауважте! Станом на 8 грудня у Карпатах випало близько пів метра снігу. Мандрівників, які планують йти у гори, закликали бути уважними та обережними.

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Автор: Мар'яна Бекало