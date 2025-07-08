Дощі та грози накриють Київ і область: коли і як довго будуть

Синоптики знову попереджають про негоду. Київ і область накриють дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі та грози у Києві й на Київщині

У вівторок, 8 липня, на території Київщини й у місті Києві буде мінлива хмарність. Уночі опади не очікуються. Втім, удень подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вітер буде південний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Уночі в області +17 – +22 градуси, удень +29 – +34 градуси. Тим часом у столиці +20 – +22 градуси та +31 – +33 градуси відповідно.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, дощі у Києві очікуються й 9 липня. У четвер, 10 липня, знову можливі грози.

В Укргідрометцентрі також попереджали, що до кінця доби 7 червня у західних областях грози, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. 8 липня у західних областях грози; удень місцями град і шквали 15 – 20 метрів на секунду, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Це I рівень небезпечності (жовтий).