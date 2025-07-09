Захід і Південь України накриють грози та шквали: де прогнозують негоду

Частину України наближчим часом знову накриє негода. У кількох областях день середи пройде з грозою та шквальним вітром.

Через це в регіонах оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де та коли буде негода в Україні

Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що від 9 липня температура повітря на деякий час знизиться, але різкого похолодання не очікується. Особливо помітно спека спаде в північних областях.

Однак грози та сильний вітер очікуються на Заході та Півдні. Саме там 9 липня можливе погіршення погоди.

Зокрема штормове попередження оголосили у Львівській області. В обласному центрі в середу може бути гроза, шквальний вітер 17-22 метрів за секунду та великий град. Уночі синоптики прогнозують сильний дощ. Місцева влада закликає містян бути обачними.

У Вінниці та області також оголосили про небезпечні метеорологічні явища. Там 9 липня очікуються грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а місцями – ще й град 6-19 міліметрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі,

– йдеться в повідомленні.

У Рівненській області негода почнеться ввечері 8 липня та триватиме 9 липня. Регіон можуть накрити грози, шквали 19-24 метрів за секунду, значний, але короткочасний дощ і місцями град.

У Тернопільській області дощі триватимуть 9 і 10 липня. У середу вони будуть короткочасні з грозами, вдень подекуди пройде град. Також в регіоні прогнозується шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. У четвер в області, ймовірно, литимуть короткочасні дощі з грозами.

У Хмельницькій області вдень 9 липня прогнозують грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, значний дощ і місцями град.

Одеська область у середу також потерпатиме від грози та шквального вітру силою 15-18 метрів за секунду.

Значний дощ із грозою синоптики прогнозують і в Житомирській області. Вночі в регіоні пройде помірний короткочасний дощ, який посилиться вдень. Також очікується гроза. Вітер на Житомирщині може сягати 15-20 метрів за секунду.

У Волинській області вдень 9 липня може бути помірний, але місцями сильніший дощ. В регіоні прогнозується гроза й удень подекуди град. Вітер місцями посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду.

У Чернівецькій області протягом доби середи очікуються грози та посилення вітру 15-20 метрів за секунду. У другій половині дня може початися значний дощ і місцями град.

До кінця дня 8 липня та протягом доби 9 липня в Івано-Франківській області також прогнозують значний дощ, грози, град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

У Закарпатській області у вівторок і в ніч на середу будуть дощі. В окремих пунктах прогнозуються сильні зливи з градом. На більшій частині області синоптики очікують грози та шквалисте посилення вітру до 19-24 метрів за секунду.