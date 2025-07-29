Негода накрила територію низки областей, зокрема Житомирщини, Вінниччини, Київщини. Наразі продовжується ліквідація підтоплень і повалених дерева.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Подекуди град та шквали, в низці областей сильна спека до +38: прогноз погоди на 29 липня

Які наслідки негоди?

Наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди, що пройшла Київщиною в неділю, 27 липня.

В ОВА зазначають, що через погіршення погодних умов ввечері 28 липня фіксували додаткові знеструмлення. Зокрема, спостерігалося чимало випадків падіння дерев на лінії електропередачі.

Станом на ранок 29 липня вдалося повернути світло в понад 330 тисяч осель в області, однак без електропостачання залишаються все ще понад 40 тисяч абонентів.

Відповідно до даних синоптиків, сьогодні, 29 липня, очікуються зливи та грози.

Також сильна злива пройшла територією Житомирщини. В ДСНС вказують, що вона спричинила підтоплення дворів, підвалів і повалення дерев.

В кількох будинках у місті Звягель ліквідовували підтоплення – там вода потрапила в житлові кімнати, а також у підвали та двори приватних осель. Загалом, як зазначають в ДСНС, упродовж доби відкачали 490 кубометрів води.

В селі Турчинка Коростенського району дерево впало на територію приватного домогосподарства та заблокувало вхід до житлового будинку – рятувальники звільнили прохід, використавши спецінструменти.

В регіоні частково відключено від електропостачання 91 населений пункт – фахівці проводять відновлювальні роботи.

Наслідки негоди на Житомирщині / Фото ДСНС

На Рівненщині станом на вечір 28 липня рятувальники ДСНС завершили відкачування води з 8 підтоплених приватних домогосподарств у місті Рівне та Рівненському районі.

Так, саме інтенсивні опади призвели до часткових підтоплень в регіоні. Потерпілих внаслідок негоди не зафіксовано, а відключень електропостачання не було.

Якого лиха наробила негода на Рівненщині / Фото ДСНС

Станом на ранок 29 липня на Вінниччині другу добу тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, про що Суспільному повідомила речниця ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

Там через зливи та вітер впали дерева, пошкоджено житло, десятки населених пунктів залишаються без світла.

Негода на Вінниччині / Фото ДСНС

Рятувальники закликали жителів області бути обережними під час погіршення погодних умов. Зокрема, просять не залишати автомобілі під деревами чи лініями електропередач, а також уникати перебування поблизу хитких конструкцій.