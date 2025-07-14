Коли й у яких областях будуть сильні дощі та грози

Найближчими днями в частині областей України знову очікуються дощі та грози. Подекуди опади будуть значними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де будуть сильні дощі найближчими днями?

На Заході 15 – 16 липня будуть короткочасні дощі. Далі, 17 липня, очікуються значні дощі та грози.

На решті території без опадів. Тільки 16 липня в Житомирській і Вінницькій, 17 липня в більшості північних і центральних областей подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози.

Де будуть дощі та грози в найближчі три доби / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, температура повітря вночі +15 – +22 градуси, удень +29 – +34 градуси. Однак на Півдні подекуди сильна спека +35 – +37 градусів. На Півночі, у вівторок і на Заході +24 – +30 градусів.

Синоптики також попередили, що впродовж 16 – 17 липня в західних областях очікується зниження температури до +18 – +23 градусів.