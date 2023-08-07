Затоплені вулиці, поламані дерева та відключене світло: які наслідки негоди на Заході України

Негода вирувала на Заході України 6 серпня та вночі проти 7 серпня. Внаслідок зливи вода подекуди підтопила приватні домогосподарства, вулиці та дороги у Тернопільській та Волинській областях.

На Волині, Тернопільщині та Львівщині подекуди зникло світло. Варто зауважити, що синоптики 7 серпня попередили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий, через грози у західних, північних і більшості центральних областей, пише 24 Канал.

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Негода наробила лиха та Тернопільщині

Вранці рятувальники розповіли, що 6 – 7 серпня у регіоні була гроза, значний дощ та пориви вітру. Через це:

без світла залишилось 76 населених пунктів (з них 14 – частково);

вода підтопила територію приватного домогосподарства в селі Петриків Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району;

дерево впало на дорогу в Чортківському районі.

Ліквідували негоду рятувальники, яким довелось відбуксирувати машину, яка застрягла у воді на підтопленій ділянці на вулиці Галицька в Тернополі, відкачати орієнтовно 300 кубічних метрів води з території підтопленого домогосподарства в селі Петриків Великоберезовицької територіальної громади (там частково підтопило вулицю Богдана Хмельницького).

Глава Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів, що станом на 12:34 7 серпня без світла у Тернопільській області залишаються 45 населених пунктів, з них 7 — частково.

Вода затопила вулиці на Волині

Волинські рятувальники також повідомили, що вночі проти 7 серпня в області падав дощ, вирувала гроза та дув сильний вітер. На дорогах подекуди повалило дерева, порвало лінії електропередач, підтопило деякі ділянки доріг.

Саме тому місцеві працівники ДСНС 14 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт для подолання наслідків негоди. Зокрема, вони:

забрали дерева з дороги на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин між селами Волошки та Уховецьк;

розкряжували дерева на дорогах Ківерці – Борохів та Ківерці – Рожище, на трасі між містами Камінь-Каширський та Ковель;

відбуксирували дві машини з підтопленої вулиці Карпенка-Карого в Луцьку;

розкряжували 5 дерев, що впали на дорозі на в'їзді, та дерево на вулиці Мазепи в місто Камені-Каширський;

демонтували пошкоджену конструкцію біля торгових контейнерів на ринку "Варшавський", що впала на стоянку, на вулиці Кравчука у Луцьку;

у багатоквартирному житловому будинку демонтували пошкоджені вітром елементи балконної рами, що несли загрозу людям в Луцьку та у селі Липини.

Наслідки негоди на Волині / Фото ДСНС

На Львівщині також подекуди зникло світло

У Львівобленерго заявили, що 7 серпня через негоду без світла залишився повністю 21 населений пункт, частково у різних районах – 25. Зокрема, у:

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька частина);

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Південному РЕМ (Дрогобицька, Стрийська частина);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська частина);

Центральному РЕМ (Перемишлянська частина).

Важливо: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 метрів, адже в іншому випадку можна отримати смертельний удар струмом. Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" – зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної й від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками,

– попередили енергетики.

Вони також закликали простежити за територією обриву, щоб ніхто туди не зайшов, аж до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго.