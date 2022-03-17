В одній із перехоплених розмов окупантів російські військові обговорюють "неприємну ситуацію", в якій опинилися в Україні. І міркують, як би то втекти, щоб вижити.

Зазначимо, українські спеціальні служби перехоплюють чимало розмов російських загарбників, які намагаються зателефонувати (часто з украдених телефонів) до родичів чи знайомих. Ці розмови публікує у ютубі радник глави МВС України Антон Геращенко.

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"Краще б він не поїхав": ще одна знакова розмова окупантів

У черговому прикладі перехопленої розмови окупантів чуємо двох чоловіків – за акцентом та згадкою деяких географічних назв можна припустити, що вони є мешканцями російського Кавказу.

І от що вони говорили:

"Становище у нас таке собі, чесно скажу, неприємне. Контужені є, є такі, що поруч вибухали. Хто має слабкий характер – розклеїлися вже, багато таких ".

". "Кабардинці, батальйон їхній, знялися. Південь і Північ знялися. Гарський батальйон відмовилися. Натовпом, батальйоном вийшли вже. Чому? Через таку от х**ню, як у нас зараз".

Або ось такий шматок діалогу:

"Магу сьогодні у Харків забрали".

"Харків?! Краще б він не поїхав... Скажи Мазі, якщо буде можливість, нехай, б**, хоч симулює. Що завгодно хай робить, тільки щоб с**атися звідти".

Авжеж – радимо зробити саме так кожному окупанту. Бо далі все для них буде тільки гірше!

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