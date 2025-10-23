Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост "Мадяра" у його телеграм-каналі.

23 жовтня в Угорщині відзначається річниця революції 1956 року. Тодішні події закінчилися тим, що радянські війська вторглися на територію країни. У Будапешті та інших містах очікуються рекордні мітинги.

Про що йдеться у зверненні "Мадяра" до народу Угорщини?

"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza" ("Росіяни, геть додому!"). Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево – Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров", – написав "Мадяр".

Під час революції в Угорщині люди закликали росіян піти геть / Фото Роберта "Мадяра" Бровді

Він також звернувся до угорців із закликом обрати курс на Європу.

Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. Тож нехай без крові! А за Тисою нарешті з'явиться Мадяр, для усіх Мадярів МАДЯР,

– закликав Роберт Бровді.

Командувач СБС наголосив, що нинішній прем'єр-міністр Віктор Орбан просуває проросійську політику, а це суперечить ідеалам угорської революції 1956 року.

Сьогодні Орбан живе викривленою інтерпретацією тих подій, фізичного болю предків він не відчув чи вже забув; нащадкам продається універсальна ідіома "Угорщина понад усе", а криваві гроші й влада тим часом паморочать голову,

– написав "Мадяр".

Він також згадав текст гімну Угорської революції 1848 – 1849 років "Встань, мадьяр, на клич вітчизни!", написаний видатним угорським поетом та борцем за свободу Шандором Петефі. Цей гімн свого часу став символом національного пробудження угорців і боротьби проти Габсбурзької монархії.

Що важливо знати про ситуацію в Угорщині?

Як відомо, на квітень 2026 року в Угорщині заплановано проведення парламентських виборів. Опитування показують зростання рейтингу опозиційної партії "Тиса".

Якщо за результатами виборів вона отримає більшість в парламенті, наступним прем'єр-міністром Угорщині має стати лідер цієї партії, член Європейського парламенту Петер Мадяр, який підтримує Україну.