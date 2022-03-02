Нехай сечу п'ють: найбільші виробники пива в Чехії зупинили поставки в Росію

Через напад Росії на Україну найбільші виробники пива в Чехії припиняють поставки продукту в Росію. Йдеться про компанії Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar та Bernard.

Виробники, які бойкотують постачання, розповідають, що таким чином хочуть продемонструвати солідарність з Україною.

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Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar та Bernard припиняють постачання пива в Росію

Ми вирішили не приймати замовлення на нашу продукцію з Росії. Це стосується й Білорусі. Зараз ми концентруємось на гуманітарній допомозі для народу України,

– заявив вчора представник Prazdroj Зденек Коварж.

Минулого тижня броварня приєдналася до гуманітарної допомоги українцям. Коварж обіцяє надати базову гуманітарну допомогу, надіслати медикаменти та, необхідні харчі. Крім того, компанія планує надавати житло біженцям.

Prazdroj експортує пиво до більш ніж 50 країн та є найбільшим чеським експортером. Проте, як і інші компанії, не розкриває обсягів експорту до окремих країн.



Представники пивоварень висловили підтримку українцям / Фото Radostné Česko



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