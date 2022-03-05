"Нехай нас почує увесь світ": українці закликають світових лідерів закрити небо

24 лютого 2022 року Росія почала цинічну війну в Україні. Це сколихнуло увесь світ. Жителі різних міст України звернулися до світових лідерів з важливим закликом.

Наразі одна з найбільших проблем для України – це небо, адже ворог таким чином атакує наші міста.

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Українці звертаються до світових лідерів

Люди з Маріуполя, Харкова та Києва звернулися до світових лідерів з єдиним проханням – закрити небо над Україною.

Хто може нас почути. Захистити нас. Ми не хочемо покидати свої домівки. Ми хочемо повернутися додому. Просимо НАТО, закрийте, будь ласка, небо! Щоб у нас не стріляли! Щоб нас не бомбили!,

– говорить жінка у ролику, тримаючи дитину на руках.

Цей допис завершили наступною фразою:"Нехай нас почує увесь світ!".

Українці просять закрити небо: дивитися відео

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