"Нехай нас почує увесь світ": українці закликають світових лідерів закрити небо
Джерело:телеграм Тернопільської ОДА
24 лютого 2022 року Росія почала цинічну війну в Україні. Це сколихнуло увесь світ. Жителі різних міст України звернулися до світових лідерів з важливим закликом.
Наразі одна з найбільших проблем для України – це небо, адже ворог таким чином атакує наші міста.
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Українці звертаються до світових лідерів
Люди з Маріуполя, Харкова та Києва звернулися до світових лідерів з єдиним проханням – закрити небо над Україною.
Хто може нас почути. Захистити нас. Ми не хочемо покидати свої домівки. Ми хочемо повернутися додому. Просимо НАТО, закрийте, будь ласка, небо! Щоб у нас не стріляли! Щоб нас не бомбили!,
– говорить жінка у ролику, тримаючи дитину на руках.
Цей допис завершили наступною фразою:"Нехай нас почує увесь світ!".
Українці просять закрити небо: дивитися відео