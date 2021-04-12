Нехай постять, – Корнієнко пожартував, як Рада працюватиме без їдальні

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Олександр Корнієнко пожартував про роботу їдальні у Верховній Раді в час локдауну. За його словами, політики харчуватимуться "святим духом". Однак потім "слуга" додав, що депутати просто замовлятимуть обіди.

Джерело:

24 канал

Корнієнко розповів, що "Слуга народу" допомагатиме своїм депутатам організовувати харчування.

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Що сказав нардеп

Відповідаючи на запитання, як харчуватиметься Рада, Корнієнко пригадав, що зараз триває передвеликодній піст.

Святим духом. Піст зараз, нехай постять,
– сказав Корнієнко.

Депутат додав, що фракції потрібно буде замовляти близько 200 обідів.

"Якщо серйозно, то фракція буде допомагати організувати цей процес нашим депутатам. Я думаю, що іншим фракціям тут гріх жалітися, бо ми найбільші. І нам, все-таки, організувати замовлення на 200 обідів – трохи важче, ніж фракції "Голос"", – сказав депутат.

Зверніть увагу! Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня через погіршення епідеміологічної ситуації. Однак за календарним планом 13 – 16 квітня ВР вже працюватиме у режимі пленарних засідань.

Коротко про чинні обмеження в Києві

  • У Києві з 5 квітня триває жорсткий локдаун.
  • Метро тепер працює в зміненому режимі. Їздити у громадському транспорті можна тільки за спеціальними перепустками.
  • Не працюють садочки та школи.
  • Заклади харчування працюють тільки на виніс чи за доставкою. Літні майданчики також не працюють.
  • До слова, київська влада каже, що локдаун можуть продовжити до травня.