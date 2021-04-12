Нехай постять, – Корнієнко пожартував, як Рада працюватиме без їдальні

Олександр Корнієнко пожартував про роботу їдальні у Верховній Раді в час локдауну. За його словами, політики харчуватимуться "святим духом". Однак потім "слуга" додав, що депутати просто замовлятимуть обіди.

Корнієнко розповів, що "Слуга народу" допомагатиме своїм депутатам організовувати харчування.

До слова 500 тисяч готівкою та авторське право на пісні: Корнієнко подав декларацію

Що сказав нардеп

Відповідаючи на запитання, як харчуватиметься Рада, Корнієнко пригадав, що зараз триває передвеликодній піст.

Святим духом. Піст зараз, нехай постять,

– сказав Корнієнко.

Депутат додав, що фракції потрібно буде замовляти близько 200 обідів.

"Якщо серйозно, то фракція буде допомагати організувати цей процес нашим депутатам. Я думаю, що іншим фракціям тут гріх жалітися, бо ми найбільші. І нам, все-таки, організувати замовлення на 200 обідів – трохи важче, ніж фракції "Голос"", – сказав депутат.

Коротко про чинні обмеження в Києві

У Києві з 5 квітня триває жорсткий локдаун.

Метро тепер працює в зміненому режимі. Їздити у громадському транспорті можна тільки за спеціальними перепустками.

Не працюють садочки та школи.

Заклади харчування працюють тільки на виніс чи за доставкою. Літні майданчики також не працюють.

До слова, київська влада каже, що локдаун можуть продовжити до травня.

Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня через погіршення епідеміологічної ситуації. Однак за календарним планом 13 – 16 квітня ВР вже працюватиме у режимі пленарних засідань.