Президент України Володимир Зеленський відреагував на бунт деяких мерів, що не погоджуються із посиленням карантинних заходів у їхніх містах. Зеленський вважає, що таким чином чиновники хочуть сподобатися електорату на майбутніх місцевих виборах.

В Україні взбунтувалися мери міст через карантин: як відреагував Зеленський

Таку заяву президент зробив під час спілкування з журналістами на Хмельниччині. Відповідне відео з’явилося на фейсбук сторінці Офісу Президента.

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Всі ці бунтарі… Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок, закривати очі і не бачити, що просто раптом в їхніх містах за день 200 - 250 дітей захворіли. У нас просто не вистачить ліжок для хворих,

– наголосив Зеленський.

Як приклад він навів Івано-Франківську область, де дуже багато людей захворіло на коронавірус і тому можна спостерігати брак місць у лікарнях.

"Я не розумію, чому область повинна потім бути схожою на Італію, ми бачимо, що там відбувається, просто немає ліжок", – підкреслив президент.

Також він згадав про Харківську та Одеську області, які зараз є лідерами за новими випадками COVID-19.

"Просто подивіться. Там, де не було хворих, не було просто. "Давайте нам метро", "все буде нормально", а люди підтримують, виходять на вулиці. А чому в лідерах зараз перебувають Одеса та Харків? Ті області, де було 5, 10, 15 хворих. То звідки зараз 100-200?", – зауважив Зеленський.

За його словами, слід порахувати кількість людей, які померли внаслідок коронавірусу через їхній бунт. І потім цим "мерам-бунтарям" надати прізвища і хай вони особисто ходять по домівках сімей померлих і "дивляться їм у вічі".

Водночас президент наголосив, що держава має захищати людей, попри деякі незручності для них. Крім того, закликав представників місцевої влади бути однією командою з центральним керівництвом країни.

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Зеленський поспілкувався з журналістами на Хмельниччині: дивіться відео

Що цьому передувало