Нехай ворога чекає сюрприз, – Резніков про поставки зброї в Україну

Європейські країни продовжують підтримувати Україну та постачають зброю та гуманітарну допомогу. Скільки саме Україна отримала озброєння – у Міноборони не зізнаються, проте кажуть, що це може стати сюрпризом для ворога.

Міністр оборони Олексій Резніков не став коментувати поставки зброї та боєприпасів до України.

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"Це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте - є суттєвий прогрес", – запевнив він.

Окрім того, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів та бронежилетів для наших військових..

Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть одягнені у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога,

– написав Резніков.

Міністр додав, що Міноборони вже отримало понад 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

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