"Година зла скінчиться": Зеленський привітав українців з Великоднем

20 квітня християни всіх конфесій святкують Великдень. Президент України Володимир Зеленський привітав всіх громадян з цим світлим днем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

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Що Зеленський сказав у своєму привітанні

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні, 20 квітня, дуже особливий день, якого так чекають та відзначають мільйони людей. День, що є променем світла – особливо яскравого й сильного в часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо.

День, що дає всім нам надію й нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про його земні страждання й смерть та про його воскресіння, про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Зеленський зазначив, що Великдень ці слова знаходять відгук у кожному українському серці. І зміцнюють нашу віру, яка попри все не згасає 1152 дні повномасштабної війни.

Кожен із нас переживав такі миті. Коли дуже боляче, дуже важко й коли ти запитуєш: "Боже, за що це нам? Удари, вибухи, постріли, усе це лихо, усе це зло. Як можна вбивати десятки людей у Сумах у Вербну неділю? Невже ти не бачиш, Боже? Як били по дитячому майданчику в Кривому Розі. Як щодня палають Харків, Дніпро, наша Одеса, десятки інших наших міст. Коли це скінчиться? І тишу почує наша земля, наші люди, наші діти. Як після всього, що ми проходимо, не втратити віри?

Президент додав, що коли розум не знаходить відповідей, тоді починаєш прислухатися до серця: і щось невидиме, але дуже сильне, не дає опустити рук. Воно підказує, де знайти світло, щоб не заблукати.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна знає, що захищає, і знає, за що бореться – за кого і заради кого. Якби не було важко, ми не втрачаємо віри, бо ця віра – одне в одного. Віра у тих, хто стоїть поруч з тобою. Віра в те, що зло має свою годину, а Бог має свій день.

Нехай цей день настане. Година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень. Коли нам усім буде тепло, буде спокійно, затишно в душі й, звісно, смачно. Коли буде так, як це має бути

Володимир Зеленський додав, що українці хочуть цього всі 1152 дні і ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну і разом молимось за неї.